石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)將於今日召開部長級會議；有分析師預期，此次會議最有可能的結果是產量無大幅調整，並對任何減產決定，都可能推遲到5月會議再做提出，投資人觀望氣氛濃，亦提振油價上漲；周四(4/1)截至台北時間上午11點10分止，原油期貨報價如下：
美國NYMEX-5月輕質原油期貨上漲0.14美元，報每桶59.30美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨上漲0.11美元，報每桶62.85美元。(商品行情網)
(時報資訊)
石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)將於今日召開部長級會議；有分析師預期，此次會議最有可能的結果是產量無大幅調整，並對任何減產決定，都可能推遲到5月會議再做提出，投資人觀望氣氛濃，亦提振油價上漲；周四(4/1)截至台北時間上午11點10分止，原油期貨報價如下：
美國NYMEX-5月輕質原油期貨上漲0.14美元，報每桶59.30美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨上漲0.11美元，報每桶62.85美元。(商品行情網)
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