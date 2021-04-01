石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)將於今日召開部長級會議；有分析師預期，此次會議最有可能的結果是產量無大幅調整，並對任何減產決定，都可能推遲到5月會議再做提出，投資人觀望氣氛濃，亦提振油價上漲；周四(4/1)截至台北時間上午11點10分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-5月輕質原油期貨上漲0.14美元，報每桶59.30美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨上漲0.11美元，報每桶62.85美元。(商品行情網)

(時報資訊)