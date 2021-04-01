漢翔(2634)指出，岡山廠深耕地方長達50年，客戶遍及全球五大發動機大廠，包括：美國GE、Honeywell、Pratt & Whitney、英國Rolls Royce、法國Snecma，現行發動機事業處占地約19公頃，雖已有五個機匣廠，但產能仍不敷使用，為擴大業務需求，滿足更多客戶，近年除陸續擴增廠區，亦優先選定原址附近約25公頃土地擴大發展「漢翔發動機科技產業園區」長期計畫，也與地方關係更緊密連結。

漢翔總經理馬萬鈞表示，「漢翔發動機科技產業園區」面積為岡山廠現有土地面積約1.5倍大，可均衡發展軍用、民用發動機業務，成為航空發動機與工業引擎的專業園區，為國防、民航的發動機建立研製、量產及維修的重鎮。雖近期全球遭新冠肺炎疫情影響，但疫情終究會過去，航空產業未來必定會復甦，相關需求屆時將爆發性成長。此外，搭配現行的國機國造政策與F-16維修中心案，必將促使台灣在全球供應鏈中佔有不可或缺之地位。

漢翔岡山廠培育許多南台灣在地人才，也吸引許多技術人才移入，帶動地方經濟發展。漢翔指出，「漢翔發動機科技產業園區」的建置，可提供鄰近地區更多就業機會，讓專業人才留在家鄉發展，促使人才在地化。

(時報資訊)