《商情》憂產量減少 棉花電子盤續升 11:262021/04/01 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受棉花產量減少預期提振，棉花電子盤續升，由於美國最大棉產區德克薩斯州的棉花種植面積預估為682萬英畝，少於去年同期的684萬英畝，引發市場對產量減少擔憂，亦支撐棉價持續上漲。 周四(4/1)截至台北時間上午11點止，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)5月棉花期貨漲近0.2%，報每磅81美分，盤中交投區介於每磅80.5-81.1美分。(商品行情網) 《商情》種植報告優於預期 紐約棉花續漲 原物料價格指數快破表 製造業者警告延後交貨 (時報資訊) #棉花 #產量減少 #電子盤 #續升 #萬英 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 4月開門見喜 台股早盤一度躍過16,600點關卡 09:582021/04/01 財經 《日股》日經新財年開紅盤 半導體族群漲聲不斷 11:432021/04/01 財經 《類股》鋼價漲勢看到Q3 中鴻領軍上攻 12:512021/04/01 財經 《商情》賣壓湧現 亞洲天然期膠續跌 10:012021/04/01 財經 《電子通路》3優勢點火 展碁蜜月行情續旺 09:442021/04/01 財經 《商情》需求不如預期 期銅電子盤下跌 12:172021/04/01 財經 專家傳真－新加坡推動ESG評量標準的策略 04:102021/04/01 專題周報 在岸價收升 終止連八貶 04:102021/04/01 全球財經 《商情》黃金亞洲電子盤回跌 11:432021/04/01 財經 連5個月景氣高速度擴張 3月臺灣PMI 62.7 10:502021/04/01 財經 編‧輯‧室‧報‧告－也談新疆棉花 04:102021/04/01 專題周報 財經熱門新聞 長賜輪怎麼賠？長榮海運總座首度出面說明 - 財經 彰銀扯爆了！豬肉攤商存84萬被通知少10萬 金管會說重話 - 財經 - 工商 台股萬六恐泡沫快逃？謝金河：這2種股票吹出大泡泡 - 財經 台股恐泡沫金融還能存股嗎 專家7字曝買點 - 財經 拜登新政策很有肉 謝金河看好2產業大反彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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