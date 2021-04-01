受棉花產量減少預期提振，棉花電子盤續升，由於美國最大棉產區德克薩斯州的棉花種植面積預估為682萬英畝，少於去年同期的684萬英畝，引發市場對產量減少擔憂，亦支撐棉價持續上漲。

周四(4/1)截至台北時間上午11點止，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)5月棉花期貨漲近0.2%，報每磅81美分，盤中交投區介於每磅80.5-81.1美分。(商品行情網)

(時報資訊)