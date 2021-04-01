「鄉民女神」潔哥2019年和交往18年的男友「岳妹」結婚，隔年迎來寶貝女兒fafa，時常透過社群網站與網友分享育兒心得的她，凌晨突然語出驚人表示：「小孩真的會讓婚姻觸礁」，立刻引起網友熱議，擔憂她是否婚姻亮起紅燈。

潔哥凌晨在臉書發文，語出驚人表示：「小孩真的會讓婚姻觸礁」，讓網友不免為她婚姻狀況感到擔憂，接著表示：「雖然在一起快20年了，但是有小孩後才知道彼此真的不適合，魔嬰還這麼小父母就要分開，可是總比天天在吵架的環境長大來的好」，接著更向女兒fafa喊話：「父母給的愛不會少，以後媽媽可能還可以找到大肌鮮肉當你爸爸，我相信下一個會更好的」。

小孩真的會讓婚姻觸礁... 雖然在一起快20年了 但是有小孩後才知道彼此真的不適合 魔嬰還這麼小父母就要分開 可是總比天天在吵架的環境長大來的好 父母給的愛不會少 以後媽媽可能還可以找到大肌鮮肉當你爸爸 我相信下一個會更好的💪 #潔哥加油 #單親媽媽萬歲 由潔哥/李秉潔發佈於 2021年3月31日 星期三

此外更不忘在文章標註「潔哥加油」、「單親媽媽萬歲」，似乎是鐵了心要離婚，不過不少網友查覺發文時間正逢4月1日愚人節，紛紛留言：「愚人節果然是適合講真心話的日子」、「別以為我們不知道今天的日期」、「雖然是愚人節，但玩笑話真的有幾分真話，人生能重來，我也會重新找爸爸，豬隊友真的太可怕」，未被潔哥的愚人節謊言所騙。

去年愚人節潔哥PO出超音波照，宣布「一次就中」，沒想到夫妻倆升格當爸媽2個月後，潔哥就表示生完小孩後，最大的挫折不是天天夜奶睡不飽，而是跟岳妹常常因為FAFA吵架，不禁感嘆：「果然真正的婚姻是在有小孩之後才開始的呢」，還笑稱：「吵到差點帶著FAFA去找下一春」。

(中時新聞網)