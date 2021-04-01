1名女護理師在網路上結識某大醫院年輕帥氣主治醫師，但2年多來兩人始終保持曖昧不明關係，事後她發現醫師已交女友，竟在臉書上瘋狂冒充男醫正牌女友帳號，大罵男醫「渣男」、「披著白袍的狼」、「多劈」，甚至還寄女性內衣及保險套到醫院，指名給「精神外遇科X先生」，讓他頻遭醫院約談及同事茶討論話題，男醫幾乎崩潰憤而提出性騷擾申訴成立，並向法院提告向女方求償30萬元，新竹地院判女方須賠償10萬元，並在個人臉書及《靠北護理師粉專》張貼道歉啟事3日。

根據判決書記載，男方是某大醫院主治醫生，與一名女護理師透過交友軟體認識，雙方偶爾會有親暱互動，但關係始終處於不公開且不干涉彼此之狀態。但因兩人對彼此關係認知有落差而分手，

女護理師一怒之下，用男醫女友身分英文姓名及男醫的臉書大頭貼照片，偽裝成是她的正牌女友，發表多篇以「渣男」、「披著白袍的狼」、「多劈」等用語影射原告之貼文，刻意營造男醫欺騙女子感情，甚至自導自演而虛構男醫與數女子有不正當關係之情節。

女護理師還利用臉書「按讚」、「分享」及「加好友」等手段，以及臉書好友推薦等功能，將男醫友人或同事加為好友，讓男醫醜事瞬間傳遍醫院及友人間，受到不少朋友及同事間之探詢而須不斷澄清，導致男醫不堪其擾。

此外，女護理師還在108年12月7日至同年月13日間，分別寄送女性内衣與保險套至男醫上班醫院，其中保險套包裹之收件地址甚至註明為「精神外遇科黃先生收」，由於相當好辨識，讓男醫任職醫院之收發部門或周遭同事對他均投以異樣眼光，更使男醫頻頻遭受上級主管之約談，因而向新竹市政府提出性騷擾之申訴，且經認定成立性騷擾事件。

男醫遇此衰事幾乎崩潰，事後終於不忍，對女護理師提出民事求償30萬元，法院審理後認為，女護理師自108年7月以來，除未經男醫同意於臉書上公開原告之個人感情狀態、身體特徵、性生活等私密資訊，甚至屢於臉書及相關粉絲專頁上發布毁損原告名譽之不實貼文，侵害男醫隱私權及名譽，其背後帶有之惡意甚明，且對於南方醫師形象及職場生活造成嚴重傷害。

法官考量雙方均為醫療從業人員，且被告大學畢業、擔任護理師多年並具有相當智識能力，對男醫請求新臺幣30萬元精神慰撫金，並請求女方在其個人臉書與INSTAGRAM社群帳號頁面上刊登道歉啟事，並將内容投稿至臉書「靠北護理師」社團，作為回復原告名譽之必要手段，全部判准。

(中時新聞網)