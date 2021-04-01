日劇《鴉色刑事組》由被觀眾票選「男人最想擁有面孔」冠軍的日本男神竹野內豐、黑木華和新田真劍佑主演，該劇改編自人氣同名漫畫，講述竹野內豐飾演的怪咖刑事法官，為了絕對不產生冤罪而親自進行現場驗證，熱血揭露案件真相。竹野內豐透露該劇拍攝相當嚴謹，不僅全劇12集花了5個月才殺青，更有一場法庭戲畫面，足足花了2天、18小拍攝，再加上大量連珠砲台詞，讓大直呼：「真的非常辛苦！」

除此之外，friDay影音4月總共有7部新日劇上架，包括獨家播出的松隆子新劇《大豆田永久子與三個前夫》、長澤雅美回歸的《東大特訓班2》、北川景子與瑛太的《離婚活動》等，讓日劇迷看個過癮。

新生代男神新田真劍佑在《鴉色刑事組》首次和竹野內豐合作，但新田透露，其實自己在5歲到父親千葉真一拍攝《奉子成婚》的片場，就遇過「叔叔」竹野內豐，「時隔20年的再會，與竹野內先生合作讓我感到不可思議。」竹野內豐也笑說：「那時候他小小的，每次都抱著他飛高高，看他現在長這麼大，有種像父親的心情。」新田也在IG曬出兩人20年前的合照，並和如今兩人擺同樣姿勢的合照做對比，驚人的是50歲的竹野內豐和20年前帥氣樣貌完全一樣，凍齡程度讓網友驚呼。

竹野內豐不只不會變老，還自爆很難吃胖，他在劇中飾演的怪咖法官「入間道夫」，在原著其實是個肥胖的中年大叔，竹野內豐說：「我曾想過要為角色增肥，但我實在很難胖到原著的程度，所以改為專注演繹角色的靈魂。」天生就是當男神的料。而黑木華劇中飾演的嚴謹法官「坂間千鶴」，和原著設定也有所不同，在原著裡是男性角色，黑木華坦言：「我曾擔心原著作者和粉絲的想法，但希望在演出時能將自己的特質，融入在我悉心揣摩的角色裡。」

friDay影音搶先公布首播春季日劇清單，共7部新日劇上架，除了竹野內豐的《鴉色刑事組》，還有獨家上架的《大豆田永久子與三個前夫》，松隆子化身失婚的有為女社長，卻被三任前夫松田龍平、岡田將生、角田晃廣輪番糾纏，關係剪不斷理還亂；粉絲等了16年的夯劇續集《東大特訓班2》，阿部寬、長澤雅美確定回鍋出演，山下智久、新垣結衣、小池徹平等人也都可能會在劇中驚喜回鍋演出；北川景子和瑛太主演的《離婚活動》，兩人劇中飾演高顏值閃婚夫妻，沒想到婚後因為生活習慣和價值觀分歧，兩人決定密謀閃電離婚。

浪漫愛情劇《打扮的戀愛是有理由的》由當紅偶像橫濱流星、川口春奈主演，兩人以合租屋生活逐漸展開「同居戀愛」，宛如日劇版的《雙層公寓》；同樣是粉紅愛情劇的《戀愛漫畫家》，由鈴木亮平飾演的天才少女漫畫家，碰上總是遇到爛桃花的吉岡里帆展開逗趣羅曼史。爆笑喜劇《絕對會變成BL的世界 VS 絕不想變成BL的男人》則由犬飼貴丈飾演掉入BL漫畫裡的超級直男，他提心吊膽面對處處皆是把直男掰彎的情節，試圖從中全身而退。以上7部春季新日劇全都在friDay影音全網首播。

(中時 )