隨著數位娛樂內容的需求成長，近年網路漫畫龍頭 LINE WEBTOON 旗下作品陸續改編為戲劇、電影，不論是去年改編成為懸疑恐怖動畫電影的漫畫《奇奇怪怪-整容液》，或是在網路上造成轟動的韓劇《女神降臨》，皆引發大眾熱潮，可見 LINE WEBTOON 已成為為孵化娛樂內容產業原創IP重要平台。根據 LINE WEBTOON 觀察，除了長年佔據漫畫市場主導地位的大眾愛情、經典恐怖類別作品之外，讀者對於多元題材的喜好日益顯著，為解放習慣刻板角色設定的資深讀者們，LINE WEBTOON特別在今年愚人節檔期，大膽推出《全能角色改造王》期間限定特輯，精選7部人氣漫畫作品，顛覆原本人物設定和故事劇情，讓讀者在愚人節這一天重新認識最熟悉的角色！

本次《全能角色改造王》活動期間亦推出特別活動，完成指定任務的讀者們，就有機會贏得LINE WEBTOON回饋型代幣3枚和精美官方周邊套組一份。此外，為響應去年讀者們的熱情支持，今年愚人節將再次推出作品縮圖更換活動，號召全民投稿顛覆人氣角色，今年愚人節就是要惡搞出格！

LINE WEBTOON的狂歡！祭出《全能角色改造王》愚人節特輯顛覆人氣角色形象

看膩了帥氣男主角與溫柔女主角老套的人設跟劇情？LINE WEBTOON聼到了廣大讀者的聲音，今年愚人節將大膽推出《全能角色改造王》8話特輯，個別為漫畫原作者安排了特別任務，大改人氣漫畫角色人設，顛覆故事劇情，絕對讓大家耳目一新，重新詮釋男女主角不為人知的一面！

本次愚人節特輯《全能角色改造王》由1篇序章及7部人氣作品改編組成，包括《我與教授難以啓齒》、《Love Again_重新再愛？》、《歡迎光臨童致中學！》、《百鬼夜行誌・一夜怪談之卷》、《黑盒子》、《刺角》和《海線電車》。想看《我與教授難以啟齒》中烏鴉小翼親手毀掉高冷傲嬌的教授？《Love Again_重新再愛？》原本走向完美跨時空的戀愛能否修成正果？還是看柚佳筆下《海線電車》中帥氣書宇學長面臨難以啟齒的中年危機？爲了本次特輯原作者們無不使出渾身解數，要帶給讀者意想不到的驚喜！

此外，《全能角色改造王》特輯推出期間更祭出限定好康活動，只要在4/1-4/8期間下載安裝LINE WEBTOON App並完成指定任務就有機會獲得 LINE WEBTOON 回饋型代幣3枚和精美官方周邊套組一份！

響應讀者熱烈支持，LINE WEBTOON今年再推爆笑惡搞原作縮圖全民投稿企劃

繼去年原作縮圖惡搞企劃大獲好評後，為響應讀者的熱烈支持，LINE WEBTOON今年更擴大企劃舉辦規模，邀請台灣作家和讀者們創意投稿，於愚人節再次一起惡搞全數連載作品！讀者透過行動裝置開啟LINE WEBTOON 即可看見超過150個被選中的惡搞縮圖，包含創作者驚喜 Cosplay 出演、攝影、原創作畫、截圖二創等超多種形式呈現，絕對讓讀者笑到沒力、大讚創作者腦洞大開！

LINE WEBTOON 擴大推出期間限定惡搞原作縮圖企劃

(科技)