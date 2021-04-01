台灣之星為力挺年輕世代，今日宣布展開第二屆「U25全台校際爭霸戰」集氣活動，呼喊全台大專院校學生為自己的學校挺身而出，每日投票衝排行榜，爭取總金額高達50萬的社團贊助金；同時，只要集氣達標、解鎖活動，即享最高CP值的期間限定資費優惠，月租現省$300，每月只要$199(原價$499)就能享有4G不限速上網吃到飽、5G上網最高10GB免費流量，讓「經費不足」不再是夢想的絆腳石。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣之星用心經營分眾市場有目共睹，有別於其他業者只是透過行銷包裝將既有資費減價後提供分眾族群，我們更在乎的是不同族群的真正需求，因而為他們量身打造全方位的數位生活體驗。

台灣之星開台6年以來，分析包括年齡、地區、家庭人口等多方參數，設計了高達77種分眾資費方案，結算至今年二月，整體分眾族群在台灣之星新增用戶佔比破四成，年度成長12％，整體分眾族群市佔率年增幅度達一成；同時，觀察U25學生族群在申辦門號時，已經有40％用戶選擇申辦5G資費，顯見分眾經驗策略受到消費者青睞。

而在U25學生族群經營方面，台灣之星則考量多數學子關心的經濟壓力，並以培養未來職場即戰力出發，為他們提供最高CP值的資費、校園贊助金活動，以及通往卓越領導者的最佳捷徑ㄧ『T STAR行銷接班人』實習招募計畫。此次，台灣之星更延續為學生創造發揮舞台的初衷，以實際社團贊助金為號召舉辦『U25全台校際爭霸戰』活動，盼能凝聚全校意識並成為力挺U25學生完成夢想的強力後盾。

除此之外，第三屆「T STAR行銷接班人」暑期實習火熱招募中，實習期間將提供大一至研究所的在學生／應屆畢業生進入大型企業實戰、探索職涯方向，並接受高階主管培訓累積作品集，在進入職場前彎道超車、養足實力。截至目前，報名時程才進行一半就已吸引超過上千名同學爭相申請，打破過去兩屆錄取率僅0.4％紀錄；第三屆「T STAR行銷接班人」暑期實習將於2021／4／18(日) 23：59截止收件。

(中時 )