因應連假到來，台塑生醫健康悠活館特推出「我們都是海的孩子」限定活動，不僅入場送角色遮陽帽、還安排鯊魚氣墊探索樂園、親子市集、薩克斯風草地音樂會、闖關拿好禮、打卡送吉祥物著色體驗等活動，憑發票免費DIY雲朵棉花糖，亦規劃每天三場奇幻鴿子魔術互動秀，滿足三五好友戶外踏青、親子放電行程及孝親家庭遊等各種出遊需求。

位於彰化市的台塑生醫健康悠活館，規劃讓民眾直接走入台塑生醫的核心基地，打造以寓教於樂「智慧健康體驗」為主題生活前哨站；童趣設計的多媒體、結合感官的互動裝置，讓民眾一窺台塑生醫的實驗機密。

台塑生醫健康悠活館指出，館內提供免費頭皮檢測、健康量測，可更了解自身健康狀況選擇最合適的保養模式。與二手玩具銀行合作，設立中部唯一玩具基地，免費讓孩子共玩共樂，並從玩樂中學習珍惜。

另提供整合台塑旗下所有消費性品牌、彰化伴手禮，滿足購物需求，特別建議到二樓養生輕食餐廳品嚐多種獨家薑黃輕食及甜點，還有外帶正宗台塑牛小排，是台塑企業招待貴賓的名菜之一。

(工商 )