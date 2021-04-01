立院財政委員會1日審查審計部與財政部凍結預算，藍營立委曾銘宗表示，文化部提案修正「文化藝術獎助及促進條例」，法案已經過初審，依照草案，未來藝術品交易為依照成交價6％純益率計為所得並課徵20％扣繳稅款，等於實質稅率僅1.2％（20％*6％），相比薪資所得者更低，有所不公。

此外，曾銘宗也表示，我國雖在「文化藝術獎助及促進條例」給予藝術品交易市場優惠稅率，然而卻沒有設定適用年限，等於是違反我國納保法第六條與財政紀律法第六條皆規定，租稅優惠應設定年限並定期檢討，不能無限適用。

財長蘇建榮則回應，具體法案內容為文化部所提出，財政部已適度反映其意見。

因應香港最新政情變化，我國去年提出「文化藝術獎助條例」修正案，新增文物或藝術品交易的兩項租稅優惠政策，包括文物或藝術品交易所得採分離課稅、進口免預繳稅款保證金，以提升國內交易量及促成海外交易回流，帶動周邊產業發展，該條例也在去年底完成初審並進入黨團協商階段。

修正案規定，文物或藝術品透過展覽、拍賣活動交易的財產交易所得採分離課稅方式，稅率按成交價額之6％為所得額，依20％稅率扣取稅款；來台參展或拍賣的文物、藝術品進口，可提供書面保證時免預繳稅款保證金。

行政院指出，香港原是龐大的藝術品交易市場，總成交額高達新台幣411億元，是我國的20倍以上，但香港現在面臨政治情勢變化，我國有望透過扶植產業發展、進而爭取亞洲藝術品拍賣中心地位。

(工商 )