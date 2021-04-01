勞動基金運用局今（1）日公布，2月整體勞動基金評價後收益668.7億元，累計前2月收益達927.9億元，收益率2.08％。另受衛福部委託管理的國保基金2月收益數為49.8億元，累計前2月86.1億元，收益率2.17％。

勞動局表示，整體勞動基金截至今年2月底止，規模為 4兆6,473億元，其中，新制勞退基金規模為2兆7,823億元，舊制勞退基金規模為9,075億元，勞保基金規模為7,945億元，就保基金規模為1,381億元，職災保護專款規模為109億元，積欠工資墊償基金規模為140億元。

勞動局公布，今年截至2月底，整體勞動基金評價後收益數為927.9億元，收益率2.08％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金，收益率分別為1.96％、2.83％、2.09％、0.11％、0.12％及1.73％。

另受衛福部委託管理的國保基金規模為4,258億元，收益數為86.1 億元，收益率為2.17％。

勞動局指出，展望未來，經濟合作暨發展組織（OECD）於3月上旬發布最新全球經濟成長報告指出，受惠於部分國家加速施打疫苗，加上美國政府推出大型紓困振興經濟法案，預估全球經濟產值在今年年中可望重回疫前水準，並調升今明兩年全球經濟成長率預估值，將去年12月預估的4.2％和3.7％上調至5.6％與4％。

美國聯準會（Fed）也在3月中的貨幣政策會議調升美國今年經濟成長率預估值，從12月預估的4.2％上修至6.5％，可能為1984年以來成長幅度最大的1年，並表示將維持低利率政策不變，且會持續提供刺激措施支撐經濟。

國內方面，財政部在3月上旬公布今年2月出口值為277.9億美元，為歷年同期新高，累計前2月出口值為620.6億美元，年增率達 23.2％，展望今年，財政部認為國際經濟基本面可望改善，我國第1、2季出口可望呈現穩健升勢。

勞動局分析，整體而言，全球陸續加強施打疫苗，美國近期亦已通過1.9兆美元紓困法案，加上美、歐、日等主要國家央行皆維持低利率政策，並持續推行大規模資產購買計畫，相關措施均有助全球經濟邁向復甦。惟後續仍需觀察疫苗普及率及有效性、美中貿易爭端、英國脫歐經貿不確定性等風險。

(工商 )