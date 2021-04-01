飛機製造商波音（Boeing）在當地時間3月31日呼籲，美國勿將對中貿易、人權和其他與中國的爭議混為一談，並警告如果波音被擋在中國市場門外，歐洲競爭對手空中巴士（Airbus）將坐收漁翁之利。

路透引述波音執行長凱爾洪（Dave Calhoun）出席美國商會航空峰會表示，他認為與歐洲的重大飛機補貼爭議可經16年於世界貿易組織（WTO）解決，但對波音在中國市場的前景卻正好相反。

凱爾洪表示，中國對拜登政府來說更難應對，對川普政府也是如此。但波音仍不得不與世界上最大的伙伴中國進行貿易。他並指出，期望能將智財權、人權和其他問題與貿易分隔開來，並繼續鼓勵這兩個經濟巨頭之間的自由貿易環境。

波音和空巴所生產的客機有四分之一銷往中國，中國也已逐漸超過美國，成為全球最大的國內旅遊市場。凱爾洪強調，波音承受不起被擋在中國市場之外的後果，且競爭對手空中巴士會趁虛而入。

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