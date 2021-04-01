南亞科（2408）於第二季首個交易日異軍突起，摩根士丹利、美銀、摩根大通證券攜手重申正面看法，看好利基型DRAM掀起漲價趨勢，最高將推測合理股價拉升到135元，激勵股價表態。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻過去一段時間以來，多次點出DRAM報價上漲箭在弦上，他最新再度強調，利基型DRAM第二季報價將漲10～20％，將製造市場驚喜，建議旗下客戶把握法說會前布局時機。

儘管DDR3利基型DRAM現貨價過去一周稍嫌疲軟，與過去兩個月強悍表現似有落差，但詹家鴻認為，造成DRAM價格回檔主要原因是現貨價與OEM端價差太大，短期無以為繼，需要時間走穩；其次，供應鏈持續面臨零組件短缺困擾，像是PC品牌廠從通路端（DIY組裝）處持續獲得市占分額，在零組件的供應順位上會較為優先。但是，DRAM需求依然十分健康，價格短線回檔不足為慮，預期合約價接下來將會走升。

美銀證券指出，儘管在第一季淡季時，整體DRAM單位售價看來已相當高，因此，對第二季漲幅持較保守態度，但到了下半年，因為再度步入旺季，加上競爭對手因製程升級的瓶頸導致供應有限，單位售價漲幅可望來到高個位數百分點。

(工商 )