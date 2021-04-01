台北市富德新樹葬區「落羽之丘」1日啟用，設置約8000個樹葬區穴位。（張立勳攝）

台北市新闢樹葬區「落羽之丘」，市長柯文哲1日出席啟用典禮，被問及會選擇哪種殯葬方式，他直言很難選擇，不排斥但要再想想看，推環保葬希望用環保的方式，留一個比較好的地球給下一代。

富德新樹葬區「落羽之丘」今啟用，因應市民對於環保自然葬與日俱增的需求，設置約8000個樹葬區穴位，地形開闊、視野良好，園區以落羽松環繞，樹貌隨四季變化，營造優美氛圍；另同步啟用的陽明山臻善園新設花葬區，新設約7360個花葬區穴位及1處寵物灑葬區，當地交通便利，園區種有吉野櫻、流蘇、繡球花及各式草花等不同花種近3萬株，依季節變化接續盛開，繁花錦簇，讓先人可長眠花海。

柯文哲今早出席「落羽之丘」啟用典禮，被問到會選擇哪種殯葬方式，他表示，這很難選，不過，台北市去年所有過世人口有27％選環保葬，看到數字嚇一跳，怎麼那麼高，但想一想也對，因為土地太貴了，土葬幾乎不可能，對縣市政府來說，因為靈骨塔是鄰避設施，要興建靈骨塔是很大壓力，蓋靈骨塔周邊都會抗議，也不太好找地點。

他指出，環保葬接受度會比較高一點，生老病死沒有辦法避免，希望用環保的方式，留一個比較好的地球給下一代，既然北市有27％的人選擇環保葬，代表在推行上做得到，不是純粹用價格考量，但坦白講環保葬是比較便宜。

柯強調，他是急重症外科醫生出身，對生老病死看法是人之常情，要想的是不要只要考慮到我們，而是對下一代環境、經濟壓力比較低，對於會否選擇環保葬，他說，「這要想想看，我是不排斥啦。」

(中時 )