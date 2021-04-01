Bencotto春季新菜上桌 邀您共享美食、義起嘗鮮(圖：台北文華東方提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】

春天是一年新的開始，許多事物都有了新的生氣，其中已連續三年榮獲台北米其林指南餐盤推薦以及2020年義大利美食評鑑指南〈紅蝦評鑑〉(Gambero Rosso)，也是台灣唯一兩叉榮耀的Bencotto義大利餐廳，即日起推出全新菜單，以輕鬆饗樂歡聚，推出經典道地「義」起嘗鮮的佳餚美味！春季新菜單由來自義大利托斯卡納的型男主廚雅克柏．弗西 (Iacopo Frassi)特選當令新鮮食材，透過精湛手藝，把春季繽紛盎然的豐富樣貌帶入盤中。新菜單以多人分享的道地義式佳餚為主軸，讓饕客不僅能和三五好友或是親友們一同共享，一次能品嚐更多滋味的義式料理，感受分享的快樂與熱鬧！為了營造這歡聚的氛圍，主廚設計了多道料理，包括：自製熟成肉類的開胃冷盤Carpaccio、和牛菲力佐香煎鴨肝、手工義大利麵與麵餃等，令人垂涎的義饗滋味，用味蕾來趟豐富精彩的義國美食之旅！Bencotto春季新菜單，午間套餐1,280元起；晚間套餐則為1,980元起。

型男主廚雅克柏．弗西 (攝影：洪書瑱)

開胃麵包，可選擇不同滋味的橄欖油及醋來搭配(攝影：洪書瑱)

雅克柏主廚這次特別推出自製熟成肉類的開胃冷盤--Carpaccio，能讓台灣饕客品嘗到道地經典的義式開胃佳餚。Carpaccio為義大利經典的前菜，每個薄片不僅要留住好滋味，還要薄到透光，在在考驗主廚掌握肉質、鮮度的技術與刀工，薄片的主體，包括牛肉、魚與鮮蝦等！

黃鰭鮪魚生薄片(攝影：洪書瑱)

「黃鰭鮪魚生薄片」是將新鮮頂級的黃鰭鮪魚，以鹽、糖、柑橘，百里香、迷迭香、薄荷、蒔蘿等多種香草植物醃漬6小時，魚肉切為薄片後以水芥菜美乃滋與金桔醬點綴，並淋上檸檬汁和橄欖油，色彩繽紛、滋味清新。

牛肉生薄片(攝影：洪書瑱)

「澳洲牛肉生薄片」將澳洲牛肉以鹽、糖、大蒜，以及百里香、迷迭香多種香草植物醃漬3到5天，切成細薄透亮的薄片後，上頭撒上瑞可達乳酪、帕馬森乾酪，並以芝麻葉與檸檬皮碎末巧妙平衡味覺，香氣四溢。

紅蝦生薄片(攝影：洪書瑱)

「紅蝦生薄片」將新鮮的北海道紅蝦切片，上頭撒了晶瑩剔透的橄欖油晶球、蝦夷蔥末、鹽與胡椒，最後搭配以檸檬汁調味的西芹沙拉，滋味鮮甜，令人吃了食慾大開。

除了Carpaccio外，還有適合2至3人分享的經典義法料理，如牛排、魚排、義大利麵、麵餃類和燉飯等不同可選擇！

澳洲和牛菲力佐鴨肝滋味(攝影：洪書瑱)

牛排──

「澳洲和牛菲力、香煎鴨肝、菠菜、紅酒醬汁」又名為羅西尼牛排的，雅克柏主廚選用頂級澳洲和牛菲力，牛排粉嫩的斷面色澤，搭配肥美的香煎鴨肝，底下搭佐春日綠油油的青綠菠菜，再淋上黑松露風味的紅酒醬汁，入口即能品嚐鮮嫩多汁的肉汁。

嫩煎石斑佐白酒檸檬醬汁以魚子醬和鮭魚卵點綴(攝影：洪書瑱)

魚排──

「嫩煎石斑、白酒檸檬醬汁、魚子醬、鮭魚卵」，主廚選用上等石斑魚切片，放入平底鍋內煎至外皮金黃酥脆、肉質軟嫩，並以白酒和檸檬特調的醬汁，搭配頂級魚子醬及晶瑩飽滿的鮭魚卵妝點。

白酒蛤蠣義大利麵別具新意，爽口且海味十足(圖：台北文華東方提供)

波士頓龍蝦寬麵(攝影：洪書瑱)

義大利麵──

「義大利麵、蛤蠣、烏魚子、白酒」，經典的白酒蛤蠣義大利麵。主廚強調每天新鮮手工製作，萃取巴西里等香料風味，揉入麵皮內製成色澤翠綠的義大利麵條。並將大個頭的鮮甜蛤蠣除去外殼以夏朵內白酒拌炒，盛盤時撒上麵包碎與切成細丁的烏魚子，鹹香滋味清爽且海味十足。另外，也可以選擇波士頓龍蝦寬麵！

慢燉澳洲和牛義式麵餃香氣濃郁(攝影：洪書瑱)

若喜歡

義大利麵餃類

，則可點選「義式麵餃、慢燉澳洲和牛、菠菜奶油、卡司特瑪諾起司、澳洲和牛醬汁 」，這道誘人垂涎的義式麵餃，雅克柏主廚將澳洲和牛的牛尾、牛頰肉以紅酒慢燉一晚至入味軟嫩，包入自製的麵皮內再入鍋水煮，撈起麵餃後以燉煮牛肉的醬汁燴煮，盛盤時淋上菠菜奶油與卡司特瑪諾起司(English)。

義大利陳年米海鮮燉飯(攝影：洪書瑱)

燉飯──

「義大利陳年米海鮮燉飯」，食材多元豐富，包括生蠔、海膽、海螯蝦、蛤蜊與紅蝦，可說是鮮味「食」足！

在不能出國之際，不妨利用舌尖來場「義」國滋味之旅！

(中時新聞網)