立委謝衣鳳認為，蔡政府幼教政策重視準公共化幼兒園的數量，但卻忽略幼兒教育的品質。(國家政策研究基金會提供／李侑珊台北傳真)

國家政策研究基金會高級助理研究員盧宸緯呼籲，5歲幼兒教育可朝向義務化來推動。(國家政策研究基金會提供／李侑珊台北傳真)

國家政策研究基金會今(1)日召開「『品』『學』兼優的幼教：國教向下延伸一年」記者會，與會學者專家與立委指出，目前5歲幼兒入園率已達96％，已具義務教育雛形，呼籲國教向下延伸一年，推動5歲幼兒教育義務化。

立委謝衣鳯認為，投資教育就是投資國家的未來，國家對於幼兒照顧，不應只停留在補貼式津貼，而是應讓具體措施全面照顧幼兒，不要讓父母覺得養育子女是負擔，幼兒應被視為國家的資產。

謝衣鳳提到，蔡政府幼教政策重視準公共化幼兒園的數量，但卻忽略幼兒教育的品質。目前5歲幼兒入園率已達96％，已具義務教育雛形，可考量修法將5歲幼兒納入《國民教育法》第二條條文的適用對象。

謝衣鳳呼籲，教育部應基於幼兒學習特質，盤點現有師資，進行有系統的培育，同時也應對經費配置進行有系統的規劃，即能有效落實國民教育向下延伸一年的政策。

國家政策研究基金會高級助理研究員盧宸緯則指出，現行5歲幼兒免學費政策已具國民教育精神，而國教向下延伸一年，更精確的來說應是「5歲幼兒教育義務化」。

盧宸緯引用UNESCO及OECD資料並指出，改善幼兒早期的教育與照顧，應是提升教育品質的首要目標，也是影響國家政治經濟效益的重要關鍵，因此呼籲政府，推動5歲幼兒教育義務化，透過法制化的途徑全面提升幼教品質，確保每一位幼兒無論背景為何，都擁有均等的教育機會、都能接受高品質的教育與照顧，實踐公平正義。

盧宸緯表示，推動5歲幼兒教育義務化的時機已成熟，也已有高達8成的民眾支持。為確保5歲幼兒身心發展的獨特性能獲得最適合的教育與照顧，5歲幼兒教育義務化應定位為「學前教育」，不宜直接併入既有國小教育體系。

針對推動5歲幼兒教育義務化所需要面對的變革與解決方式，盧宸緯建議，師資需具幼教師資格，建議可輔導教保員進修取得幼教師正式資格，並可甄選任用歷年通過幼教師檢定者；招生方面則建議由公幼及辦學績優的私幼共同負責，由政府、專家、學者及幼教界實務人員共同制訂認定標準；入學條件則應保障家長的教育選擇權，不需採學區分發制；學習空間部分，則建議盤點現行國中小與公務機關的閒置空間，以及優質私幼可提供的空間，來進行改建。

為使政策有效落實，盧宸緯認為，可由公立幼兒園設置比例較高的縣市開始，分階段逐步推動。

(旺報 )