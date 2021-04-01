調查局航基站遺失6.5公斤安非他命，而北機站經過4個月清查，懷疑航基站前機動組長徐宿良涉充當內鬼與毒梟掛鉤。對此，調查局長呂文忠今天到立法院司法法制委員會做專案報告，呂文忠受訪時說，「航基站遺失毒品引起社會各界關注，再次表達道歉、遺憾。」

呂文忠接受媒體採訪時說，對於航基站遺失毒品引起社會各界關注，他再次表達道歉、遺憾。在案件偵查部分，桃園地檢署已經對外說明，雖然在搜索中查扣現金、名牌包、手錶，但後續仍須由檢察官偵查、認定，目前初步以財產來源不明罪嫌聲押徐宿良獲准，調查局在收到押票後，已將徐宿良停職。

呂文忠指出，案發後已全面檢討毒品保管、運送等，加強管控所有程序，避免再發生類似案件，也將借助科技強化證物鏈控管。

對於媒體報導徐宿良有5000萬元現金，呂文忠則澄清這些消息與事實有相當大的落差，但案件由檢察官偵查中，檢察官若認為可以說就會出來說明。

法務部長蔡清祥今天也列席報告，會前被媒體問說會不會要求調查局長下台？蔡清祥則表示，該負責的人就負責，但層級到哪，要看最後的偵查結果，「一切都還在調查中，所以給一點時間，他們會盡力追查事實真相。」

(中時 )