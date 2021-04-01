積極布局參選國民黨主席的前主席朱立倫，上周末邀集新北市政府同仁聚餐，慶祝前新北市衛生局長林奇宏當選首任陽明交大校長，卻獨缺新北市長侯友宜、前新北市副市長李四川，引發關注；侯友宜今受訪解釋，當天新北市謝副市長、秘書長以及多位局處首長都有參加，是老同事間的私人聯誼活動，他因為有公務在身無法到場，「友誼是最重要的」、「但我會先把公事擺第一」。

朱立倫上周末以慶祝前新北市衛生局長林奇宏當選首任陽明交大校長為由，邀集他2任新北市長任內的局處首長舊屬聚會，過去當過朱市府副市長的陳伸賢、葉惠青、高宗正、呂衛青等人都到場，「唯二」缺席的副市長是侯友宜、李四川。

侯友宜今表示，當天新北市參加的人蠻多的，像新北謝副市長、秘書長，還有幾位局處首長都去參加，是一個私人的、感情交流的聯誼活動，他因為有公事在身因此無法參加，但友誼是最重要的，私人的感情也不會改變。

侯友宜說，對他而言「公事永遠超過私誼」，反事都要先把公事做好，把公事擺在第一順位，他跟很多人都共事過，都是他永遠的好朋友，友誼一定永遠永固，友誼一定永遠不變。

(中時 )