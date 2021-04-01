平價連鎖飯店集團高野(2736)受惠下半年國旅需求爆發，第四季淡季營運表現持穩高檔，使全年合併營收雖衰退8％，但本業營運終止連2年虧損，稅後淨利874萬元、每股盈餘0.18元，終止連3年虧損、並創近4年高點。

高野董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利0.2元、超額配發股利，分創近4年及歷史高點。以31日收盤價15.75元計算，現金殖利率約1.27％。公司將於5月27日召開股東常會。

高野去年第四季合併營收1.96億元，季減3.7％、年增7.3％，創同期新高，毛利率58.61％、營益率15.9％，雙創近6年同期高點。稅後淨利0.26億元，雖季減33.5％、但年增達64.97％，每股盈餘0.54元，雙創近5年同期高點。

合計高野去年合併營收6.34億元、年減8.09％，但毛利率54.52％、營益率4.53％，分創近5年、近4年高點，本業終止連2年虧損。配合業外轉盈挹注，稅後淨利874萬元、每股盈餘0.18元，終止連3年虧損、並創近4年高點。

高野擁有台東富野渡假酒店，知本高野大飯店、富野溫泉休閒會館，花蓮富野渡假酒店、嘉義富野渡假酒店、高雄富野渡假酒店等6家飯店，以及武陵富野渡假村、武陵山莊經營權，合計8個據點總客房數達1593間。另外，亦於緬甸開設仰光高野國際飯店。

受新冠肺炎疫情衝擊，高野去年上半年營運虧損擴大，稅後虧損0.57億元、每股虧損1.17元，雙創同期新低。不過，隨著國內疫情趨緩帶動國旅需求爆發，第三季營運動能三級跳，獲利衝上近4年半高點，第四季淡季營運亦持穩高檔，使全年營運順利轉盈。

(時報資訊)