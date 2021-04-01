1日是日本2021新財年的第一天，同時也是市場投資部位重新布局的開始。由於隔夜那斯達克上漲激勵，日本半導體族群也成為投資人追逐的對象。日經225指數早盤收29,513.59點，上漲334.79點，漲幅1.15%%。東證股價指數早盤暫收1,967.3點，上漲13.3點，漲幅0.68%。

美股方面，晶片製造商美光科技（MicroTechnology）的第三季財測營收，因超越市場預估，也激勵隔夜那斯達克指數走高。

日本央行最新出爐的短觀信心度調查結果，在2021年都有計畫要增加資本支出的日本大型製造業者，在第一季時，對大環境的信心似乎又已恢復到新冠疫前時期。同時，大型服務業者信心，隨著疫情漸平息，悲觀者數量也慢慢在減少。

Monex證券表示，日本科技類股與美國同業是一體兩面。1日已正式進入新的財政年度，預料大批資金會陸續湧入股市中。同時，各公司行號也準備要發布財報，應該會傳來很多正面的消息。

東京威力科創漲3.89％，並一度寫下歷史新高。美光財測亮眼與美國科技類股收紅是主因。

傳美光與威騰電子正考慮併購，未上市的日本半導體業者鎧俠，如屬實將威脅三星龍頭地位，同時相關涉及金額也高達300億美元。另個晶片相關業者Screen也漲5.95％。

第一生命控股漲9.62％，這家保險業者也宣布要實施庫藏股計畫。

東證30中，表現不佳的為三井物產跌2.19％，還有豐田汽車也跌1.74％。

(時報資訊)