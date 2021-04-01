2021年農曆春節以來，陸股出現一波較明顯的修正，部分龍頭股迎來壓力測試，比如典型代表股王貴州茅台，春節後開始出現震盪式下挫，自波段高點以來跌幅約有25%，但檢視其基本面，並未出現明顯變化。國泰中國A50 ETF(00636)基金經理人游日傑認為，此波股價調整主因投資機構獲利了結及融資籌碼鬆動，再加上市場反映美債殖利率飆高影響所致，惟觀察陸企尤其大型藍籌公司基本面已持續好轉中，代表大型藍籌的A50指數有望在疫情拐點後出現獲利回升，後市資金動能及市場表現仍令人期待。

欲投資陸股的投資人應如何布局？游日傑表示，先前雖美債殖利率快速攀升導致股市震盪，但近期市場對利率波動的反應已逐漸趨於鈍化，預期A股的發展亦將逐步由流動性驅動轉為由盈利驅動，尤其今年因低基期優勢，大型陸企的獲利動能預料將十分強勁，加上官方在地方財政、貨幣政策上的支持力度延續下，各項優質題材股如白酒與電動車等產業及族群皆有表現機會，建議可透過定期定額分批進場方式。

以規模超過30億之投資中國A股的原型ETF，目前包括國泰中國A50(00636)、元大寶滬深(0061)、富邦上証(006205)等。

游日傑表示，觀察年初迄今，大陸境內A股基金募集的資金龐大，漲多後面臨贖回進而有調整持股的需求，也形成盤勢壓力。但事實上就整體來看，2021年預計中國大陸PMI值將在溫和擴張區間波動，顯示整體經濟仍持續朝復甦方向邁進；此外，就資金面來說，大陸去年獲得的國外直接投資(Foreign direct investment, FDI)，更首度擠下美國成為全球最大FDI流入國，資金流入方向不變，預期大型藍籌股回到支撐價位後，投資價值將再重新展現。

另一個重要觀察點為，幾個由富時羅素(FTSE Russell)指數公司所編製，著名的大型藍籌A股指數，如富時中國A50、A150等指數，近期亦迎來了質變。主因富時羅素上月宣布，其一系列的A股指數之中，將開始納入中國科創版(STAR Market)之個股，未來如A50、A150等指數，皆開始可能涵蓋上海科創板之個股。由3月份甫公布的中國A150指數季度審核結果來看，共新增了24支A股，其中傳音控股、金山辦公、中芯國際、瀾起科技、康希諾等即來自科創版，此舉使得市值型指數中的科技股含量將得到提升，有利其在捕捉新經濟、新能源等未來A股題材時的全面性。

(時報資訊)