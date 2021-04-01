帛琉總統惠恕仁到桃園先與陳時中與林佳龍以手肘碰手肘方式致意。（桃園機場記者聯誼會提供）

帛琉總統惠恕仁伉儷及訪問團成員共23人，也在上午9時40分抵達桃園機場，由陳時中、林佳龍等人陪同了解旅客出境檢疫作業，稍後惠恕仁總統等人也接受採檢。（桃園機場記者聯誼會提供）

國人期待已久的帛琉旅遊泡泡首發團1日啟程，首發團的旅客有100人，加上日前先來台訪問的帛琉總統惠恕仁在內的帛琉訪問團23名成員，也在這波首發團航班中。旅客都必須在登機前5小時，來到桃園機場做採檢並等待結果，所有搭機旅客在上午10時餘，全部完成核酸檢測（PCR)採檢，預計下午1時公布採檢結果。

首波參加帛琉旅遊的國人，共有7個旅行團組團前往，旅客全部有100人，旅客在上午8時陸續在桃園機場第2航廈出境大廳集合，8時40分起由桃園醫院負責，讓旅客分批進入第二航廈出境大廳北側的採檢站，接受檢測，直至10時餘全部完成採檢作對，這也是去年爆發新冠肺炎疫情以來，桃園機場首度執行出境旅客核酸檢測（PCR)採檢作業。

帛琉總統惠恕仁伉儷及訪問團成員共23人，也在上午9時40分抵達桃園機場，由陳時中、林佳龍等人陪同了解旅客出境檢疫作業，稍後惠恕仁總統等人也接受採檢。

首發團出境旅客的採檢作業在上午10時餘全部完成，預計下午1時公布結果。採檢結果將先以電話通知，紙本報告將由專車送到機場，讓團員帶上飛機，以後的搭機或相關旅遊需要時證明使用。

(中時 )