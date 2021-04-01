安東尼奧與維多利亞阿布利爾在片中虐戀。（天馬行空提供）

「阿莫多瓦 in 90s 經典數位修復」影展繼《顫抖的慾望》、《窗邊上的玫瑰》之後，《愛慾情狂》、《綑著你，困著我》也將於1日正式上映。其中，《綑著你，困著我》是阿莫多瓦在《瀕臨崩潰邊緣的女人》於國際影壇取得巨大成功後，緊接著推出的新作品。找來御用男星安東尼奧班德拉斯主演，演出一名長年生長在精神病院，看似瘋狂失控，實則比任何人都要純真專情的男子李奇。

對於安東尼奧的演出，阿莫多瓦直言：「這是我為他量身打造的第一個角色，有點像用藥過量一樣，在《綑著你，困著我》之後，他應該會從我的作品中休息一陣子，因為我讓他筋疲力竭了。」因此，在本片完成之後，安東尼奧轉往美國發展，直到2011年才再次與阿莫多瓦合作推出《切膚慾謀》。

而在片中讓安東尼奧愛到不顧一切，甚至鋌而走險綁架回家當老婆的三級片女星，則找來維多利亞阿布利爾飾演，這也是阿莫多瓦首次與維多利亞合作，阿莫多瓦：「我一直都想和維多利亞合作，但我也知道這個角色非常複雜，而且這個角色尺度很大，百無禁忌，但維多利亞是個天生的戰士！」

維多利亞不僅在片中展現性感風情，一場獨自在收工回家後，全裸入浴的戲也成為影迷心中的經典橋段。她與安東尼奧上演的「斯德哥爾摩症候群式」虐戀關係，從彼此暴力相向、嘗試逃離，到漸漸打開心房、互吐心事的過程，搭配金獎配樂大師顏尼歐莫利克奈操刀的音樂，更顯得動人、深刻。

阿莫多瓦自己形容：「《綑著你，困著我》是一部硬派愛情電影，跟我的前作《我造了什麼孽》、《慾望法則》以及《瀕臨崩潰邊緣的女人》屬於同一系列，但當然，多了很多幽默。這是一個都會故事，主角都是城市中的邊緣份子，每天努力活著，為生存而戰，並且在愛中得到庇護與療癒。」本片於1991年推出，入圍法國凱薩獎最佳外語片，以及西班牙哥雅獎15項大獎提名。《綑著你，困著我》現正熱映中。

(中時 )