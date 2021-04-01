2021年美國職棒大聯盟例行賽將於台灣時間2日凌晨開打，台將唯一在開季26人名單中的印地安人隊張育成確定成為開幕戰先發一壘手，將打第7棒，成為台灣野手第一人。

印地安人開幕戰將碰上老虎隊，推出賽揚獎得主比柏（Shane Bieber）先發，老虎則派出左投波伊德（Matthew Boyd），教練團也考量到對手推出左投，安排右打的張育成取代左打的包爾斯（Jake Bauers）。

張育成也是繼王建民、陳偉殷後，第3位擔綱開幕戰先發的台灣球員，也是首位以野手身分在開幕戰先發，成為台灣野手第一人；張育成今年春訓出賽18場，揮出11支安打中有7支長打，包含4支全壘打，其中有3轟是面對左投，打擊率2成82。

印地安人總教練法蘭柯納（Terry Francona）表示，這也是近期春訓的安排，刻意讓張育成面對左投，「這就是我們上周、最後10天在訓練營的觀察重點，看他（張育成）如何面對左投，他揮棒的感覺值得多一些機會，用他面對左投很合理。」

(中時 )