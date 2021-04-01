國家圖書館今天公布台灣圖書出版趨勢報告，109年台灣新書出版量為3萬5041種，較108年負成長4.81％，新書出版量來到20年新低點。其中，「休閒旅遊」新書跌幅驚人，「心理勵志」出版量大幅躍升。但業者自嘲，台灣出版業已被去勢，經營相當困難。

國圖每年以受理申請ISBN及CIP書目為基礎，提出台灣圖書出版趨勢報告。根據統計，去年1至12月，總計有4694家出版社機構申請ISBN，出版3萬5041種新書（含電子書2038種）。出版機構較108年減少258家，新書出版總（種）量減少1769種。新書出版量已是連續3年下跌，並是20年來最低。

關於圖書銷售市場，財政部統計顯示，109年台灣實體及數位書籍（電子書）銷售總額為190.4億元，較108年減4.4億元，負成長2.79％，顯示出版業從生產到銷售都面臨衰退的困境。

國圖館長曾淑賢表示，過去台灣人均出版量非常高，居世界第二，僅次於英國。不過109年台灣出版量創20年來新低，不知道排名是否有變化，讓人好奇。此外，109年全球面臨新冠肺炎疫情，影響了民眾的閱讀行為，業者出版書籍也有很大變化。

據109年有申請ISBN的資料，依照一般圖書館常用的分類統計，最多的是「語言／文學」類圖書（7298種、占20.83％）；其次分別為「社會科學」（5604種、占15.99％）、「藝術」（5440種、占15.53％）、應用科學（5328種、占15.21％）、兒童文學（2755種、占7.86％）。

國圖表示，109年各類主題新書出版量多呈現下滑，跌幅最大的是「休閒旅遊類」（197種、占0.56％），較108年減少479種，跌幅70.86％；其次包括「商業與管理」及「藝術」跌幅分別為20.04％、10.66％。

在出版量一片下跌聲中，少數主題圖書逆勢成長，出版量增加最多的是「心理勵志」類（1601種、占4.57％），增加240種，成長率17.63％。

時報出版董事長趙政岷今天受邀專題演講，他的題目是「出版去勢？台灣出版產業的觀察與展望」，他說，身在出版業中，真的是不太好，因為新書品質、圖書產值都在降低，而新書出版量少，新舊書的銷量也愈來愈低，出版業真的是面臨很大的挑戰。

(中時 )