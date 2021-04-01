農委會今天表示，全台鳳梨年產量約42萬噸，其中大陸事件影響約4萬2000公噸，但鳳梨最大產季大約從清明節至6月底，希望民眾繼續支持台灣鳳梨。（林良齊攝）

中國大陸以檢疫為由，從今年3月1日起禁止我鳳梨輸入，農委會因而從3月起爭取10億元預算，希望擴展外銷、內銷、加工等管道，維持鳳梨價格，但農委會今天表示，全台鳳梨年產量約42萬噸，其中大陸事件影響約4萬2000公噸，但鳳梨最大產季大約從清明節至6月底，希望民眾繼續支持台灣鳳梨。

據農委會預估，今年鳳梨種植面積達7869公頃，預估產量達41萬5901公噸，產地以屏東為主，占整體近3成，高雄、台南等地也分別占比約1成5，而產期來看的話，預計4月起包括屏東、高雄、台南、嘉義及台東等地的鳳梨都將是主要產期。

農委會副主委陳駿季提及，去年受到新冠肺炎疫情影響，農委會大力推動網購農產平台，去年2月起至12月為止銷售達12億元，讓網購農產品不再如過去一樣遙不可及。

陳駿季表示，4月的鳳梨產量較3月的產量提高約2倍以上，尤其5月的產量是最高的時候，因此農委會即日起祭出「網購活動」，只要購買生鮮與鮮凍鳳梨就可獲得50元折價券、紅利點數、等值商品或現金折扣，預計活動3個月可以售出3000至5000公噸、上看1萬噸。

(中時 )