總統蔡英文因不滿台大法律系名譽教授賀德芬、資深媒體人彭文正、教授林環牆等人先前質疑其博士論文作假，控告3人，北檢檢察官黃偉認為彭文正言論未經合理查證，昨依「妨害名譽罪」起訴彭文正。對此，國民黨台北市議員羅智強敬佩彭文正的勇氣，在社群平台大喊「彭文正加油」。

蔡英文2019年競選連任期間，被爆出「假博士」爭議，控告賀德芬、彭文正、林環牆3人涉嫌妨害名譽，台北地檢署昨（3月31日）偵結，檢察官認為彭在YouTube「政經關不了」節目言論、臉書PO文內容都未經合理查證，依加重誹謗、公然侮辱罪起訴彭文正。創下蔡總統首次控告媒體人起訴的案例，北檢的偵查結果，也認證蔡英文的博士學歷是真的。

臉書粉專「政經關不了」為此貼文表示「政治審判，我們會全面還擊」。彭文正接受媒體訪談時回應說，北檢開庭從未進入證據調查，現在起訴反而是好的，進入法院審理，可以把證據攤在陽光下檢視。總統府發言人張惇涵則表示，總統府尊重司法，不評論司法個案。關於相關司法個案，將持續由律師團隊循司法程序處理。

對此，羅智強今（1日）更在臉書發文表示，「彭文正加油」，大批網友也在其PO文底下留言表示，「不畏強權，跟小強的性子很像，但小強多了一份真」、「不信公理喚不回正！真理總會站在正義的這一方！彭教授加油哦」、「挺公理正義、挺彭P到底」。

(中時新聞網)