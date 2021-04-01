【LIVE直播】追論文案真相 台大教授賀德芬召開記者會說明｜2021.04.01

總統蔡英文的論文案從2019競選總統期間延燒至今，31日台北地檢署正式依妨礙名譽起訴資深媒體人彭文正，而同時遭到蔡英文提告的台大法律系名譽教授賀德芬、教授林環牆兩人則因罪嫌不足不起訴；對此，賀德芬今(1)日在立院召開記者會，直接向檢察官喊話，表示「不用對我仁慈，百分之1億確信蔡英文沒有博士學位！」

彭文正因不斷在YouTbe頻道「政經關不了」中，評論與蔡英文論文案相關的內容，且一再爆料、質疑蔡英文的學歷、論文，檢方認為該節目內容多次使用未經合理查證言論，將彭文正起訴。而賀德芬、林環牆兩人與彭文正2019年8月29日於立院召開記者會，針對蔡英文論文、學位等問題進行質疑，該內容經檢察官調查後認為罪嫌不足，將3人不起訴。

對於自己沒有遭到起訴，賀德芬今在記者會表示，「自己百分之1百、1千、1萬、1億確信！蔡英文沒有博士口試論文、沒有得到學位！請檢察官不用對我仁慈！」

賀德芬說得斬釘截鐵，引來許多網友熱議，表示「說得好」、「誹謗案越來越精彩、越來越好玩」、「民進黨228被迫害的多慘多慘，整天掛嘴邊，然後迫害別人卻不當一回事」、「機密三十年，綠腦出來護航啊！我想看看有哪些天馬行空的創意護航文」。

(中時新聞網)