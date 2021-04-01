公務人員退撫基金今（1）日公告，2月單月收益數為112.26億元，累計前2月上升至165.12億元，收益率2.57％。

退撫基金公布前2月自行經營部分，固定收益仍是虧損2.86億元，收益率負0.13％，資本利得收益回升至84.06億元，收益率達6.96％，至於委託經營方面，前2月收益數83.92億元，收益率2.71％，加計自營及委外，整體收益數為165.12億元，收益率2.57％。退撫基金到2月底止，基金規模為6,519.32億元

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