華夏科技大學日前舉辦「華夏科技大學與雅特力科技股份有限公司產學合作契約簽訂暨教學設備捐贈儀式」，雙方就人才培養、技術支持等方面展開深度合作達成共識。（華夏科大提供）

華夏科技大學日前舉辦「華夏科技大學與雅特力科技股份有限公司產學合作契約簽訂暨教學設備捐贈儀式」，雙方就人才培養、技術支持等方面展開深度合作達成共識。（華夏科大提供）

為進一步加強校企合作，培養更多具備創新精神和實踐能力的電子產業人才，雅特力科技繼國立雲林科技大學之後，再與華夏科技大學達成產學合作協同育人專案戰略合作協議。

華夏科技大學日前舉辦「華夏科技大學與雅特力科技股份有限公司產學合作契約簽訂暨教學設備捐贈儀式」，雙方就人才培養、技術支持等方面展開深度合作達成共識。華夏科技大學將以雅特力科技捐贈的教學設備為基礎，為智慧車輛系學生開設相關實驗課程，提升學生專業實踐能力。

華夏科技大學校長陳錫圭首先介紹了學校的人才培育情況，為配合台灣產業整體發展，學校於109學年成立智慧車輛系，為了構建更加科學和完善的智慧汽車專業人才培養體系，華夏科技大學與眾多企業建立了合作關係，此次與雅特力科技的合作，將會進一步完善學校的人才培養體系。

陳錫圭表示，十分感謝雅特力此次捐贈的50套AT32F403A系統的微算機發展與教育平臺系統，這套設備會是華夏科技大學進行微控制器教學的奠基石，華夏科技大學將於智慧車輛系開設三年以上的微控制器課程，雙方互惠交流並傳授學生相關知識，期望培育具有相關知識的基礎人才。大力促成本土企業、學術機構協作此產學合作計畫。

雅特力科技股份有限公司副總經理黃呈俊表示，人才培育是企業發展的大計，雅特力作為一家致力於推動全球市場32位元微控制器創新趨勢的晶片(MCU)設計公司，一直堅持人才培育和技術創新的企業理念，累積了大量高素質的複合型人才，為更好的回饋社會和促進積體電路產業發展，雅特力將通過產學合作的方式，為行業培育、輸送更多人才。本次的捐贈，希望能助力學生們更好的在實踐中學習知識，提高學生創新創業能力，啟發更多原創應用。

雅特力科技股份有限公司於2016年6月成立，借重所屬智原集團的豐富矽智財資源，產品具備國際的技術水準與強大的價格競爭力，在大中華區佔有龍頭地位。雅特力AT32F403A與AT32F413系列MCU，更是已成功打入多家知名汽車車廠，並順利量產鋪開至全球終端使用者。

華夏科技大學至今已有55年悠久的歷史，擁有十分豐富的教學經驗，培育了眾多優秀人才，學校連續9年獲得教育部核定教學卓越大學。此次雅特力與華夏科技大學的合作，將有助於培育更多智慧汽車領域高素質、應用型與技能型兼具的人才，構建產教融合、校企合作的良好生態，實現多方共贏。

(中時 )