NCC昨通過中嘉等15家系統業者，提出以華視新聞資訊台遞補有線電視52台的申請案，但會以行政指導方式要求華視變更營運計劃書、落實承諾。國民黨團今痛批，此舉如同硬讓考不上台大的學生入學，「先上車、後補票」，政治介入斧鑿痕跡明顯，要閱聽眾硬吞下不符合規格的劣質品，NCC的行政指導是要指導新聞走向？

國民黨團書記長鄭麗文說，歷經中天關台、空頻近4個月後，華視在NCC主委陳耀祥欽點下雀屏中選，凸顯台灣民主的亂象與荒唐，一個高高在上、超然獨立、捍衛新聞自由的NCC，卻自甘墮落、甘作東廠來箝制言論，按照當權者的劇本演出。

對於華視承諾在未來3年員工將增至400人，及達到單年度「轉虧為盈」，鄭麗文質疑，NCC把正常財務運轉的中天腰斬砍掉，換給長期財務虧損、編制人力不足等完全不符資格的華視，這就入同開除合格考上台大的學生，卻硬讓考不上台大的學生入學，並補習3年，簡直「先上車、後補票」。

國民黨團總召費鴻泰表示，NCC上次宣布不予中天新聞台換照的判決是7比0，很巧的是，昨天通過中嘉等15家系統業者的華視遞補52台申請案，也是7比0，痛批蔡政府上任後，獨立機關都不獨立，不只是髒兮兮，還都是屁。

國民黨團首席副書記長陳玉珍指出，54台三立湧言會掌握很大話語權，閣揆蘇貞昌也想有自己的聲音，不惜把新聞自由棄之如敝屣，屬於全民公器的頻道資源，竟然成為民進黨派系鬥爭的禁臠，他抨擊，以前高喊黨政軍退出媒體的民進黨，執政後所做所為卻背道而馳，戕害新聞自由。

國民黨團副書記長鄭正鈐說，華視隸屬於公廣集團，其老闆是行政院，然而政院又補助華視，試問NCC說給華視的行政指導，是指人力、財務，抑或是新聞走向？他砲轟，干預媒體市場自由的NCC，應該全盤換人。

(中時 )