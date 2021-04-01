台南市安平區角頭陳建文（綽號建文）遭昔日小弟蔡秉逸（綽號蝦米）槍殺身亡，今（1日）舉辦戶外告別式，由天道盟主鐵霸主辦，參加公祭的道上兄弟及人士至少將超過5000人、動員250輛百萬黑頭名車，場面浩大；吸睛焦點之一是整個紅毯走道兩側有高衩旗袍禮儀妹站整排；場內的座位也都遵照倫理尊卑安排，鐵霸就出現在最前方的座位。

台南市警方規畫約600名警力戒備該場告別式，堪稱台南市史上最多警力的一場告別式；告別式靈堂前擺放大片紅毯，紅毯上也請來高衩旗袍禮儀妹一字排開站兩側，場面相當吸睛，現場還請來禮儀旗隊、樂儀旗隊、舞龍舞獅等團體表演，光是資材費初估就破2千萬。

台南市安平區角頭陳建文今舉辦告別式，參加公祭的道上兄弟及人士至少將超過5000人、動員250輛百萬黑頭名車。（圖／記者曹婷婷攝）

陳建文胞兄因疫情滯留國外，因此委請與建文結拜的天道盟主鐵霸協助辦理喪事，預料道上賓客眾多，會場並未選在台南市立殯儀館，而是挑在華平路與建平七街口戶外搭建，主場地氣勢磅礡，光是會場內貴賓座位就安排超過600位，而座位的安排則是按照輩分，幾名道上輩分高的大哥，都被安排在第一排，天道盟太陽會長「鐵霸」也出現在最前方的座位。

台南市警局長方仰寧面對這場台南史上最大的黑幫告別式，親自到場坐鎮監督，現場帶回54名未成年少年清查身分，並查獲4名通緝犯，分別是公共危險、傷害、毒品案遭通緝；目前共600名警力嚴陣以待，由各支援分局長帶隊在國道匝道口和各大路口設崗過濾身分，民眾入場，均須逐一盤查身分。

(中時新聞網)