台中郵局副局長陳湘慈與大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤共同為郵冊過火。（陳淑娥攝）

大甲媽將於9日起駕，台中郵局為感念媽祖護國佑民顯赫神威，並宣揚媽祖悲天憫人濟世救人精神，連續10年與鎮瀾宮合作，今年更以3D紙雕設計推出「2021大甲媽祖國際觀光文化節金箔立體郵冊」，1日在鎮瀾宮舉行過火儀式。台中郵局副局長陳湘慈表示，媽祖金箔立體郵冊限台中郵局發售，今起開放預購，7日起開賣。

台中郵局連續10年與大甲鎮瀾宮合作，今年以3D紙雕設計，推出「2021大甲媽祖國際觀光文化節金箔立體郵冊」，今天由台中郵局副局長陳湘慈與大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤共同為郵冊過火。

鄭銘坤指出，郵冊內鎮殿媽祖以金箔立體設計，搭配聖母昇天圖為主題，並巧妙地將點石成金郵票與不同媽祖聖像(鎮殿媽、二媽、三媽、正爐媽、副爐媽及湄洲媽等)及藝術家手繪原圖(莊儀團、報馬仔、神童團、太子團、三十六執士及福德彌勒團)作結合，再輔以文字說明媽祖信仰之力量與文化，郵冊風格獨樹一格，更具文化傳承意義。

陳湘慈表示，媽祖金箔立體郵冊為台中限定，限量3000冊，今天起於大甲及大甲廟口郵局預購，7日起在台中市各郵局開賣，配合大甲媽遶境，台中郵局並將於9日至18日在大甲廟口郵局前廣場設置臨時郵局及服務攤位，現場並備有1000枚臨局封，將免費提供給遊客郵寄或紀念珍藏，此外，並發行媽祖黃金鑄錠，提供民眾購買珍藏。

(中時 )