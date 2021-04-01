活動表演期間每日都有無人機動畫燈光秀。（金門縣府觀光處提供）

連假活動期間觀光小天使阿特將會現身發送星光節限量氣球。（金門縣府觀光處提供）

活動期間與貓貓蟲咖波造型花燈合照即可領取限量明信片一張。（金門縣府觀光處提供）

4月2日也將安排「金曲歌王」流氓阿德帶來精彩演出。（金門縣觀光處提供）

繽紛閃亮的「金門星光節」解放外島夜空，兒童節將邀請擁有200多萬粉絲、高人氣的台灣原創插畫「貓貓蟲咖波」跨海相會，活動期間完成指定任務，即可獲咖波明信片等限量獨家好禮，縣府歡迎大家相揪共度美好時光。

觀光處說明，擁有超過百萬粉絲、堪稱是新一代萌系教主的「貓貓蟲咖波」，是台灣本土插畫家亞拉的作品，獵奇又可愛的療癒風格深受大小朋友喜愛，目前人氣在臉書、IG、Youtube頻道加總粉絲已經超過200萬人，更已發行專屬的LINE貼圖。

4月2日晚上19：30兒童節當天，這位療癒系教主將首度現身蘭湖燈區舞台（社福館前廣場）與金門粉絲相會。4月2日至4月5日兒童節連假期間晚上19：30～21：30在蘭湖燈區服務台，現場也將發送「貓貓蟲咖波著色紙」，另出示與「貓貓蟲咖波」造型花燈的合照1張，即可領取「貓貓蟲咖波明信片」，數量有限，先搶先贏。

同時，4月2日至4月25日，每周五、六、日及兒童節連假期間，在蘭湖燈區舞台均有精采的藝人演出及無人機燈光秀外，金門觀光小天使「水獺阿特」也將到場與粉絲同歡，超人氣的它也現場發送星光節限定、限量的可愛「阿特氣球」。

星光節還有其它專屬好禮，即起至5／30也推出AR集章換好禮活動，只要下載「MAKAR」APP，並於2個燈區集滿6個章（3個章於瓊林燈區、3個章於蘭湖燈區），並拍照＋打卡，即可至蘭湖服務台出示畫面兌換小禮物，數量有限，兌完為止！

觀光處長丁健剛表示，期待系列活動為星光節增添精彩，讓鄉親和遊客體驗好玩、好拍、好買1次滿足的樂趣。相關資訊可上〈金門觀光旅遊網〉查詢。

(中時 )