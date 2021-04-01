基隆市政府查獲陳姓飼主沒幫49隻成貓打疫苗，違反《動物傳染病防治條例》，以每隻3萬元「1貓1罰」，共裁處147萬元罰鍰。陳認為不合理，提起行政訴訟，台北高等行政法院認為應論以「一行為」，原處分依貓隻數計算違規數於法不合，判陳勝訴，可上訴。

陳未辦理特定寵物業許可證，擅自繁殖、販售小貓，總共飼養71隻貓，基隆市政府2019年4月29日依《動物保護法》裁罰10萬元，命立即停業，沒入其中22隻幼貓及3隻母貓。基市府還發現，49隻成貓均未完成狂犬病預防注射，又依《動物傳染病防治條例》，按「1貓1罰」以每隻3萬元罰鍰裁罰共147萬元。

陳不服提告，聲稱基市府接獲民眾檢舉，未經查證即約談他赴基隆動保所，有違行政程序，而完成疫苗注射是動保所權責，他只能配合，不能置喙。他從未承認有販售貓咪，質疑談話紀錄遭變造。

北高行指出，行政罰應依「行為個數」決定一個處罰或數個處罰，違反行政法上義務的是否為「一行為」，不是單以自然行為外觀觀察，應視個案具體情節，就行政法規立法意旨、違規行為侵害法益、社會通念或專業倫理等因素綜合考量後判斷。

北高行認為，陳違反《動物傳染病防治條例》明確，但該條例是在維護公共衛生安全的社會法益，而非個別動物生命保護，因此行為數不應以動物數量為標準，凡在同一特定場域飼養而未預防注射者，應論為「一行為」，因此原處分「1貓1罰」於法不合，遂判撤銷。

陳不只一次違規被基市府盯上，除了本件未注射疫苗的裁罰案，基市府還查獲陳沒幫貓絕育，另依《動物保護法》「1貓1罰」裁罰155萬元，陳未於期限內改善，基市府又再依「1貓1罰」裁罰310萬元，陳都提起行政訴訟，法院也都以同樣理由判撤罰。

(中時 )