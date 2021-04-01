國民黨主席江啟臣日前發表「九二共識Plus」主張，包括中華民國主權、台灣和平安全、自由民主人權、兩岸共榮健全等四點。宣布參選國民黨主席的孫文學校總校長張亞中酸嗆是牛頭不對馬嘴的「九二共識Minus」，也代表國民黨拒絕「1992年九二共識」的另一番說法。

張亞中希望國民黨能比照中廣董事長趙少康赴中常會專題演講，說明自己的理念，但昨天中常會討論認為兩者情形不同，不應打破慣例，江啟臣因此依中常委意見裁示否決。不過張亞中向國民黨申請借用 417、18日（周六日）下午使用常會廳要舉辦論壇，黨中央已予同意。

張亞中今早在臉書以「江啟臣的主張其實是『九二共識Minus』」為題發文說，所謂「九二共識Plus」，是應該在1992年九二共識的基礎上，繼續深化。1992年的九二共識有兩個共識，即雙方均堅持一個中國原則、謀求國家統一，但是對於「一個中國的內涵」雙方沒有共識。因此，如果要「Plus」，就應該把當時沒有共識的地方，透過協商取得共識。

他說，但做為國民黨主席的江啟臣卻來個牛頭不對馬嘴的Plus，說要堅持中華民國主權、要確保台灣和平安全、希望大陸要有自由民主人權、希望兩岸能有共榮健全。這四點或許不是空話，但不是1992年九二共識的脈絡裡的東西，而只是江主席的政治立場獨白。

張亞中說，那麼如何解讀江啟臣主席對「九二共識Plus」的說法？正如他以往所說，在江啟臣的認知中，九二共識有點舊了，「那年我才20歲」、「沒有各表，就沒有九二共識」、「九二共識是以中華民國憲法為基礎」，「九二共識能否續存，應問北京」。江啟臣要表達的「九二共識Plus」與「1992年的九二共識」，基本上沒有承接關係，而是希望用其自己的政治立場為當時的「九二共識」做詮釋，也等於希望為當時的「九二共識」進行質變。

張亞中強調，江啟臣「九二共識Plus」的四點內容，是台灣政治正確的說法，但是對於目前已經艱險的兩岸關係而言，不會有任何正面意義。江啟臣的主張，不僅不是對 1992年九二共識的Plus，反而是對1992年九二共識的Minus，是要降低九二共識對兩岸關係的重要性，弱化對國民黨的意義，這其實也是江啟臣代表國民黨拒絕「1992年九二共識」的另一番說辭，且是江啟臣自己所提出的2021年的兩岸新共識版本。但是，這是面對政治難題的態度嗎？還是想甩鍋的說法呢？

(中時 )