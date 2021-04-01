前考試院長許水德辭世，享耆壽91歲。台北市長柯文哲1日中午將前往靈堂拈香致意，柯表示，許是一個很nice、客氣的人，寫了回憶錄送給北市學校圖書館，市府想幫忙出郵資寄送，但許水德卻說不用。

柯文哲今早出席「落羽之丘」啟用典禮，中午將前往許水德靈堂拈香致意，柯面對許的死訊感到驚訝，柯表示，私底下講過很多次話，不只是去年設市百年活動拜訪，許水德還有寫回憶錄，送給北市所有國高中、小學圖書館都1本，由他代表去接洽，市府要幫忙付郵資，但許水德說不用，許是一個很nice、客氣的人。

(中時 )