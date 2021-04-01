50歲前佳樂小姐林千鈺，2014年和大她3歲、最帥小生焦恩俊結婚，未料昔日情纏20多年才修成正果的夫妻倆，近兩年卻傳出婚姻生變，夫妻關係更「只剩配偶欄」，似乎早已有名無實，今（１日）雙方透過公司發出聲明宣布離婚，6年婚姻正式劃下句點。

焦恩俊、林千鈺發出聲明宣布離婚。（圖／大創紅國際有限公司）

焦恩俊與林千鈺2014年結婚，近年兩人傳出婚姻名存實亡，夫妻已兩年沒見面失聯，林千鈺1日透過經紀公司發聲明，宣布和焦恩俊離婚，兩人在2020年8月就已完成離婚手續，「對於千鈺而言，這位曾經是最親密的伴侶，永遠是人生中最珍貴的一部分經歷。」雖然結束婚姻，但仍願意為焦恩俊送上最大的祝福，希望大眾能夠體諒也給藝人一點空間，稍早更在臉書吐露心聲：「簽字七個多月了，放在心裡不說，永是因為顧及雙方長輩，心懷感謝過去所有的一切，好聚好散、祝福。更謝謝所有關心的朋友們」。

林千鈺和焦恩俊相識多年，男方歷經一段婚姻後，2013年在加拿大和林千鈺重逢，當時男方開口求婚，更為了得到岳父石英點頭，下跪表示誠意，但2020年林千鈺便坦言婚姻生變，和焦恩俊關係「只剩配偶欄」。林千鈺今年初上《命運好好玩》，形容這段關係有如「業障」，她看得很開，父母也尊重她的決定，希望她快樂就好，林千鈺自認時間到了、還完債後就再見。

林千鈺透露，和焦恩俊不是分隔兩地，兩人並非聚少離多才情變，焦恩俊人在台灣，跟住在嘉義的母親一起住。而焦恩俊昨看到新聞後，則不滿回應：「業障？不是和平分開後說：還會是一輩子的朋友？嗯～沒事了，祝福妳幸福，平安，快樂」，暗示兩人已經和平分手，間接承認夫妻已經分開。不過語氣一轉：「嗯～沒事了，祝福妳幸福，平安，快樂 」，之後再於留言處寫下「我的生活很規律，我的心態很健康，把不好的情緒隱藏，把正能量散播出去，謝謝大家的關心」。

焦恩俊今早依舊在微博分享日常，心情絲毫不受影響。（圖／焦恩俊微博）

今上午焦恩俊透露生活照舊，陪母親散步吃早餐，打趣說：「大家早安啊，陪娘散步，今天愚人節，別被捉弄喔」，似心情已經不受影響。

(中時新聞網)