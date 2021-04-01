美系外資針對瑞昱(2379)出具最新研究報告指出，瑞昱3月營收應該會持續回升，瑞昱積極迎戰產能緊張問題，也將調漲價格以反映成本，整體來說，今年季節性反映可能相較以往穩定，維持瑞昱目標價600元、加碼評等。

美系外資表示，預估瑞昱3月營收應該會持續回升，目前因為半導體產能緊張，瑞昱依舊無法滿足客戶的強烈需求，瑞昱也將進行價格上調，以反映成本的上升，但預計瑞昱毛利率前景仍將維持在波段42~44%之間。

美系外資指出，瑞昱將持續面對產能緊張問題，擬將部分8吋移轉到12吋晶圓，儘管初期可能會增加一些成本，且瑞昱還將嘗試提供附加功能。

就產品能來看，美系外資認為，Android陣營將持續拉升TWS市場的成長，今年仍相當穩健，另外，WiFi6滲透率可能占公司WiFi的15~20%，整體來說，今年季節性反映可能相較以往穩定，維持瑞昱目標價600元、加碼評等。

(時報資訊)