1日韓股走高，因為拜登公布的美國大規模基建案，以及韓國3月出口表現亮眼，並達到兩位數字的成長。KOSPI指數暫為3,077.1點，上漲15.68點，漲幅0.51%。同時，韓元升值，公債殖利率也同步上升。

Shinhan投資證券表示，拜登大基建計劃如期公佈，市場關注更多紓困案未來發展，與推動景氣復甦助力等。

拜登於美東時間3月31日也呼籲，美國應全面重塑世界最大經濟體形象，並與中國大陸崛起抗衡。不過規模高達2兆多美元的大基建計畫，恐怕會先在國會內，踢到在野共和黨的鐵板。

在晶片與石化產品強勁需求下，韓國3月出口成長，並連續5個月走高。

三星電子漲1.23％，SK海力士漲3.77％，LG化學也漲1.61％，但網路業者Naver卻跌0.13％。

最新匯價，目前1美元可兌換1,127.1韓元，韓元升值0.42％。

流動性最高的韓國3年期公債殖利率上升1.6基準點至1.149％，至於有標竿作用的10年期也上升2.1個基準點至2.078％。

(時報資訊)