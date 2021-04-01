中壽(2823)在2019年全面啟動業務通路組織發展及數位轉型，今年極峰表揚會以「全員晉陞、質量俱進」為主題，由總經理黃淑芬親自表揚優秀員工，同時，訂下目標是2025年組織翻倍，在「二個不變、二個核心」的承諾下，啟動i-Agent2.0擴大組織發展開口。

2020年中壽稅後盈餘達155.48億元，年成長14％，每股稅後盈餘達3.29元，獲利表現亮眼。在推動高價值商品策略下，資產規模穩定成長，總資產達2兆2仟億元，淨值近1,800億元，年成長11％及26％，資產、淨值同步創下歷史新高。

黃淑芬表示，去年全球經歷了疫情衝擊，人們減少了與他人接獲交流的機會，也衝擊許多產業，而中壽在超前部署下，堅持推動轉型，建構數位競爭力，加上第一線辛苦的業務部隊的落實，讓中壽在面對疫情，仍能不畏艱難的拓展業務，績效逆勢成長，而這都是業務團隊緊密結合所創下的成績。

今年訂下目標是2025年組織翻倍，在「二個不變、二個核心」的承諾下，啟動i-Agent2.0擴大組織發展開口，且以「晉陞＋育才」為主軸，營造晉升氛圍，透過數位工具、科技賦能，協助業務菁英從行銷推廣到組織發展，全方位提升職能，打造自己的團隊。

從2018年中壽即開始推動業務通路轉型，獨家開發「i-Agent」系統、刷臉投保及數位智能教練等數位工具，這樣的成果也反映在業務同仁的人數成長上，2020年逆勢成長淨增加1,936人，淨增年成長率為國內大型壽險公司最高。

(時報資訊)