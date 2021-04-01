鄰里互助協助獨老及身障行動不便長者供水。（陳世宗攝）

今天演練包含發布停水資訊、取水點排隊宣導、供水站水源不足通報及水情恢復正常等。（陳世宗攝）

因應水情拉警報，台中、苗栗自6日起實施「供5停2」分區供水。為幫助市民了解及配合缺水期相關措施，市府1日於福壽宮舉行西屯區抗旱應變演練，模擬停水廣播、取水秩序、供水站水量不足通報等7大情境。市長盧秀燕強調，執行應變演練示範各種情境，全力做好準備；呼籲市民珍惜水資源、節約用水。

盧秀燕說，經濟部宣布分區供水以國道1號劃分台中市甲、乙兩區，每週輪流供水5天停水2天，若大樓及住家設有蓄水設施，在限水期內節約用水可降低影響；家中沒有蓄水設備者，飲用、盥洗可自338處臨時供水站取用自來水，沖廁、洗滌、澆灌可在6處水資源回收中心及65處新建建築工地取用次級用水。

盧秀燕表示，今天演練模擬各種停水情境，一發現問題就加以改善，比如臨時取水站快沒水時，區公所、里長等單位務必通知自來水公司補水，避免民眾久候卻取不到水；因連續2天停水對民生、公司行號、攤販營業都有影響，民意代表已向中央建議供4停1措施，目前正持續向中央積極爭取中。

西屯區長陳寶雲指出，演練包含發布停水資訊、廣播通知、行動不便獨居長者關懷送水、取水點排隊宣導、供水站維持秩序、供水站水源不足通報及水情恢復正常7大情境；提醒市民儲水備用，勿停水前才大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

經發局長張峯源強調，市府已做好準備，自來水公司於密集供水區平均1里有1處臨時供水站，全市338處駐點供應民生用水，民眾只要沒水即可取用，水公司也會及時補水；呼籲市民齊心抗旱，落實用水分級，為節水共盡一份心力，相關取水地點可至台中市政府抗旱專區查看。

(中時 )