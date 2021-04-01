購買節能電器減徵貨物稅措施將於6月14日到期，行政院會今拍板《貨物稅條例》修法，將優惠在延長2年，民眾購買冰箱、冷氣等節能電器，最高可省2千元。
政府為鼓勵民眾購買節能家電，從2019年6月15日起，民眾購買能源效率分級第一級或第二級的新電冰箱、冷暖氣機或除濕機，每台最高減徵貨物稅2千元，實施期限將在今年6月14日到期。
財政部評估，實施電器貨物稅減徵優惠措施後，有效創造節電效益，促使老舊家電汰舊換新，降低二氧化碳156萬公噸，節省電費84億元。
財政部基於目前10年以上老舊冷暖氣機及電冰箱占家庭現存數量仍達42.72％，因此研議修法延長，持續鼓勵民眾購買節能家電。
行政院會今通過《貨物稅條例》修法，將購買節能家電減徵貨物稅措施延長2年，後續送立法院通過後實施，屆時要購買符合節能1至2級規定的家電，可省1200元，購買符合節能規定的冰箱、冷氣，則可省下2千元。
(中時 )
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