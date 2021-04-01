竹科首例確診！中央流行疫情指揮中心昨天公布的6例境外移入確診中，其中案1026證實為漢民科技（Hermes-Epitek）的高層主管，返台三個月後，於3月29日因出境需要，至醫院自費採檢確診，指揮中心指揮官陳時中表示，該個案疑慮深，會針對他可能接觸的對象作疫情調查與追蹤，已掌握個案接觸者共53人，其中12人列居家隔離、41人列自主健康管理。

位於新竹科學園區的漢民科技驚傳高階主管確診，漢民科技也證實有高階主管染疫，就是昨天新增的境外移入案1026，有員工親友透露，漢民科技3月30日就全公司大消毒，不過31日就恢復正常上班，消息一出也讓員工人心惶惶，深怕染疫。

有員工親友指出，該名確診新冠肺炎的70多歲男性主管為案1026，平時為人熱情、沒有架子，也常與同事聊天，因近3個月來也沒有明顯症狀或異狀，也不僅只有開會而已，因此也會擔心公司內部的疾病傳播。

指揮中心表示，案1026為本國籍70多歲男性，長期居住美國，今(2021)年1月3日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後於住家單獨居家檢疫。個案在臺期間並無症狀，3月29日因出境需要，至醫院自費採檢，於3月31日確診(Ct值31，次日再驗Ct值36，血清抗體IgM、IgG皆為陽性)。已掌握個案接觸者共53人，其中12人列居家隔離、41人列自主健康管理。已採檢48人，其中17人PCR採檢陰性，其餘PCR及血清抗體檢驗中。

由於該高階主管是返台3個月才發現確診新冠，陳時中表示這是個疑慮深的個案，發言人莊人祥也補充，案1026為公司高層主管，還是會去公司上班，但平常都是自己開車，也會參加內部會議，但會議的人數不多，目前指揮中心會針對他可能接觸的對象作疫情調查與追蹤，但目前該案抗體陽性，看起來比較可能是在國外感染，只是進入國內時沒有採檢出來，因為出國才驗出來，病毒量不高，屬於時陰時陽的狀態。

漢民科技於1977年成立，為台灣引進世界最先進的半導體設備，服務包括半導體製造與光電製程設備、技術服務及零件銷售等業務，半導體製造部分，提供的設備涵括了前後段製程，包括機台設備的銷售、安裝、軟硬體支援及性能提昇、製程開發與良率提昇、移機、保養、零件支援等。事業由台灣，擴展至新加坡、馬來西亞與大陸，員工總數超過一千兩百人。

(中時新聞網)