台北市1名16歲少女經某基金會轉介參與教會活動，教會卻讓2男1女同寢留宿，少女慘被就讀神學院的男大生「伸狼爪」懷孕，事後男方卻只想花50萬和解，並要求出養小孩。台北市議員應曉薇今早陪同少女母親召開記者會，強調少女都已負起孩子的養育責任，男大生與牧師也應公開道歉，勇敢承擔過錯。

應曉薇今早邀集市警局婦幼隊、社會局及教育局等單位，替小媽媽發聲。她痛批，少女信仰虔誠，會留宿也是因為信任教會，事態卻演變成男女共室、意外懷孕，可見單一教會管理不當，案發後牧師非但未協助母女報警，在男女方家屬協調時，更鼓吹女方接受50萬和解金及出養小孩，男方至今也避不見面，獨留女方照顧新生兒。

「真的感到受盡屈辱！」少女母親也說，女兒事發後有向她道歉，並說孩子是無辜的，不能剝奪孩子在父母親身邊的權利，無論生活再難再苦，都要負起孩子的養育責任，此時此刻也陪在寶寶身邊細心呵護，勇敢行為讓她動容，卻也對男方、牧師不負責任的態度更加氣憤。

應要求，任意煽動嬰兒出養的牧師應為個人行為出面道歉，還全體基督教團體清譽，男大生就讀的神學院，也應立即開除學生學籍。

律師吳威廷說明，男大生行為已觸犯《刑法》第227條規定，對未滿16歲個人的性行為都已違反刑法的「妨害性自主」及「準強制性侵罪」，可處7年以下有期徒刑，受害者家屬亦可向對方提起認領之訴，要求支付相關扶養費用。

由於少女具低收身份，與會的社會局長周榆修說，針對未成年懷孕後的相關扶助、安置照顧、法律諮詢等，市府將盡力滿足民眾需求；婦幼隊長張櫻嬌則說，警方接到醫院通報後，已取得相關證物送刑事局處理，並報請檢察官指揮偵辦，待相關筆錄和證據完備後，會立刻送到地檢署偵辦。

此外，由於少女是在學校與民間宗教團體合作的課程上所認識，教育局副局長陳素慧指出，當時校外人士入校尚未有相關規定，未來會依109年教育部的要求，要求校方務必對校外人士的教學內容與講師學經歷加強審核，不讓憾事再傳。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

(中時 )