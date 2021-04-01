晶圓代工龍頭廠台積電將在全球蓋新廠，雲林縣長張麗善積極招手，她表示，雲林縣不缺水、電、地、工、人才，已經準備好了，有三塊土地供選擇，希望有機會拜會台積電簡介雲林縣的優勢，Google 資料處理中心落腳雲林就是實例。

外傳台積電為徹底解決用水問題，無水庫但不缺水宜蘭縣成了台積電鎖定目標之一，台積電昨（31日）雖表示無進一步擴廠具體定案計畫，但雲林縣高度關切並釋出歡迎之意。

張麗善表示，台灣企業投資的水、電、地、工、才「五缺」障礙，雲林縣都不缺，有湖山水庫、集集攔河堰，前者供應民生用水，後者供應工業用水每日25萬噸，麥寮六輕海水淡化廠明年即將啟用，將再省10萬噸水，總計工業用水量餘量有20萬噸。

張麗善說，雲林縣土地價格合理、經濟，外傳台積電需100公頃以上土地，雲林縣可提供3筆土地選擇，一是183公頃的中科虎尾園區二期，鄰近高鐵站、一號國道、東西向快速道路，她今年元月已向行政院副院長沈榮津提出開發需求。

另2筆分別是褒忠產業園區270公頃、斗六都市計畫擴大的193.8公頃產業用地，褒忠產業園區原訂先期開發90公頃，縣府盼一次開發，該筆土地完整、交通動線佳。斗六擴大都市計畫的190餘公頃產業用地除鄰近東西向快速道路，且毗鄰雲林科技大學。

張麗善說，雲林縣除土地成本低，各方面條件都很優，縣內有雲林科技大學、虎尾科技大學、環球科大，都是電子機械的人才培育機地，可為企業量身訂做。另外雲林位於中台灣，可供應最物美價廉的蔬果農畜產品給大量員工。

她強調，很多上市上櫃公司在雲林縣，旭硝子、上銀科技都在雲林落腳得非常好，Google第三期資料處理中心也購入6萬坪雲林科技工業區土地，雲林縣府準備好了，希望台積電能從媒體看到雲林縣的善意與歡迎之意，她希望有機會當面拜會與簡介。

(中時 )