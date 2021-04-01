法國總統馬克宏3月31日下令，從4月3日開始全國第三度封鎖至少一個月，所有學校停課三周，希望能阻止第三波新冠疫情繼續擴散。疫情嚴重程度迫使馬克宏必須放棄其繼續開放來保護經濟增長的目標。

隨著這波疫情惡化和接種疫苗的進度落後預期，重症人數飆升至威脅全國醫療系統，可能因不勝負荷而崩潰的程度。目前法國疫情最嚴重地區的醫院加護病房，已塞滿病患而處於崩潰邊緣。

馬克宏透過電視向全國民眾表示，若政府現在不採取防疫行動，疫情就將會失控。

目前巴黎、部份北部和部份南部地區已封鎖逾一周，但從4月3日開始擴大至全國執行封鎖。

法國3月1日當天新增確診數才4,703人，但到25日飆升至4萬5,641人，創去年11月初來新高。31日仍高達4萬1,907人。

迄4月1日中午止，法國累計確診464萬4,423人為歐洲最高國家，全球第四高。累計死亡9萬5,640人為歐洲第四高國家，全球第八高。

(工商 )