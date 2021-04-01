華夏科技大學謝婕珩喜獲全國大專田徑公開賽大專女子1萬公尺競走項目金牌。（華夏科技大學提供）

女子1萬公尺競走金牌謝婕珩（右二）與華夏科大學務長蘇聖珠（左二）、體育主任蔡尚明（左一）及張雯琍（右一）合影。（華夏科技大學提供）

女子1萬公尺競走金牌謝婕珩與指導老師張雯琍合影。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學妝應系二年級學生謝婕珩今年3月參加全國大專田徑公開賽，榮獲大專女子1萬公尺競走項目金牌，消息傳回學校令師生們雀躍不已。謝婕珩就讀高中時因運動傷害一直影響成績表現，想起教練們的勉勵，大學後重返運動場努力練習再度奪得佳績。

謝婕珩從小喜歡戶外活動，時常與家人出遊爬山，造就了良好的運動基礎。在國小運動會的賽事中也經常擔任主力隊員，剛上國中時雖選擇加入田徑隊，但在小學畢業之前並沒有接受正規訓練，更沒有參加任何正規比賽經驗。

直到就讀新北市中和國中時經教練楊昌傑的指導下，參加人生的第一場比賽，項目就是挑戰極具困難的400公尺，也因當時不知道自己的專項在哪裡，所以幾乎也嘗試參加田徑賽中各個項目，想當然每場的成績都不是很理想，直到國二時才找出了方向並定下了自己的個人專項，並在800、1500公尺項目時拿到比賽的第一張獎狀。

就在這段期間出現了一些小插曲，促使她接觸了競走，在隊友及楊教練的鼓舞下她轉項到競走，未料短短2個月，成績很意外的比想像中的好，讓本來有點排斥競走的婕珩慢慢接納了並開始投入這項運動。

在國三那年競走距離已從3000提升至5000公尺，當時也在新北市中學運動會得到第2名佳績，並且達標得到參加全國中學運動會的機會。

謝婕珩表示，就讀高中時因為嚴重受傷，一直影響成績表現，很謝謝桃園治平高中教練張家豪的勉勵，永遠記得教練說「努力不一定會成功，但不努力一定不會成功，成功的人都持續努力著，何況我們還沒成功」。教練的不放棄讓她高中三年都達標，並一直保持參加全中運參賽資格。

運動員最害怕的就是運動傷害及內心的想法改變，謝婕珩高中畢業後曾因為運動傷害想選擇結束選手身分。但是上大學後仍是對選手這個身分念念不忘與百般不捨，想起教練們的勉勵，毅然決定重新返回田徑場練習，於是開啟了上課、打工、玩樂、賽事忙碌的生活，從中更體會必須學會適時自我情緒與壓力管理。

今年代表華夏科技大學參加110年全國大專田徑公開賽，在華夏導師也是田徑專長的張雯琍教授鼓勵與指導下，再次拿下全國大專田徑公開賽女子1萬公尺競走冠軍，成績亮眼值得喝采。

(中時 )