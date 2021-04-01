台中市政府警察局第四分局大墩派出所副所長黃彥融與警員葉璁諴，日前擔服巡邏勤務，接獲通報迷失老人案件，迅速到場暸解發現一名70幾歲的老翁為了去朋友家，迷失方向竟步行12個小時；因老翁身上無攜帶證件，員警透過老翁透露的有限資訊查證身分並通知家屬，心急如焚的家屬接獲通知後終於放下心中大石，連忙趕來接老翁返家，家屬表示對於警方熱心、積極的服務態度萬分感謝。

警方指出，某大樓管理員於日前晚上7時許，報案稱有位迷失老人在大觀路上徘徊，疑似找不到回家的路。擔服巡邏勤務的黃、葉2員獲報迅速趕赴現場了解。到場時見79歲的張姓老翁，神情無助地站在路邊東張西望，員警上前詢問，老翁稱從早上8點從家裡出門要去黎明新村附近朋友家，但走著走著卻迷失方向，一直找不到目的地。

警方表示，因當時已經晚上8點，員警關心詢問期間是否有用餐、飲水，老翁回答「有!我就去吃路邊攤，也有買水喝。」，並表示「我家就住在楓康超市附近，我到那裡就知道怎麼走了。」，經一番耐心詢問後，雖然老翁無法清楚的說出自家地址及身分證字號，但還記得姓名和生日。

員警利用小電腦查詢比對確認老翁的身分後，請所內警員林可婷先幫忙聯繫家屬，因夜間外面颳風天氣寒冷，員警擔心老翁走了一天體力不支，先載老翁返所休息，家屬不久即趕至派出所將父親接返家。張女表示其父親有些失智情形，因父親出門許久又沒有帶手機，正擔心其安危時，就接到警方的電話，所幸父親平安無恙，才放下心中的大石，十分感謝員警的積極協助。

大墩派出所長葉信良呼籲，民眾家中若有高齡長者，且常因記憶力問題導致迷失方向，建議可申請愛心手鍊，能有效的預防失智老人失蹤，讓警方能在最短的時間內，帶領他們回到溫暖的家，有需要的民眾可至區公所或相關單位辦理。

(中時 )