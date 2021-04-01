彰化台塑生醫健康悠活館兒童節限定活動，挑戰最狂免票入館，瘋狂Fun肆玩。（台塑生醫健康悠活館提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化台塑生醫健康悠活館兒童節限定活動，挑戰最狂免票入館，瘋狂Fun肆玩。（台塑生醫健康悠活館提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化台塑生醫健康悠活館兒童節限定活動，挑戰最狂免票入館，瘋狂Fun肆玩，憑發票免費DIY雲朵棉花糖。（台塑生醫健康悠活館提供／吳敏菁彰化傳真）

迎接兒童節，位在彰化市的台塑生醫健康悠活館，連假期間 推出『我們都是海的孩子』限定活動，不僅入場送角色遮陽帽、還安排鯊魚氣墊探索樂園、親子市集、薩克斯風草地音樂會、闖關拿好禮、打卡送吉祥物著色體驗等活動，憑發票免費DIY雲朵棉花糖，亦規劃每天3場奇幻鴿子魔術互動秀，滿足三五好友戶外踏青、親子放電行程以及孝親家庭遊等各種出遊需求！

清明連假回鄉掃墓南來北往經過彰化市，值得停留個2、3個小時品嚐彰化特色小吃，無論是爌肉飯還是外皮酥脆肉圓，重溫舌尖上的味道。並順道走訪位於彰化市的台塑生醫健康悠活館。

2017年開幕的「台塑生醫健康悠活館」已成了彰化新景點，觀光工廠提供了尋寶樂趣，為了讓民眾直接 走入台塑生醫的核心基地，還寓教於樂，打造「智慧健康體驗」為主題生活前哨站。

童趣設計的多媒體、結合感官的互動裝置，得以一窺台塑生醫的實驗機密。提供免費頭皮檢測、健康量測，可以更了解自身健康狀況選擇最合適的保養模式。

還與二手玩具銀行合作，設立中部唯一玩具基地，免費讓孩子共玩共樂，並從玩樂中學習珍惜。並整合台塑旗下所有消費性品牌、彰化伴手禮，滿足購物需求，二樓養生輕食餐廳品嚐多種獨家薑黃輕食及甜點，還有外帶正宗台塑牛小排。

(中時 )